Cette 25e journée de Ligue 1 pourrait coûter plutôt cher à l'Olympique de Marseille. Monaco peut maintenant espérer reprendre la place de dauphin, en cas de victoire à Angers ce samedi. Et Lyon, en match de clôture dimanche (21h) peut pour sa part recoller aux talons des hommes de Rudi Garcia, à condition de battre Rennes.

L'OM a mené 1-0, puis 2-1 à St-Etienne (Thauvin, puis Sanson). Mais l'équipe de Rudi Garcia a ensuite semblé s'arrêter de jouer. Saint-Etienne a su en profiter, en égalisant par Beric à l'entame du dernier quart d'heure.

"Il y avait la place pour mieux faire, mais on n'a pas été au niveau qu'on aurait voulu. Ce nul est un rappel à l'ordre (..) ça nous montre -et on le dit chaque week-end- que rien ne nous sera donné, rien ne nous sera facile. Dès qu'on baisse un peu le pied, on est rappelé à l'ordre" Dimitri Payet