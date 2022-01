Le Paris FC fait appel de ses cinq matchs de suspension de terrain

Parfois sanguin, Pierre Ferracci a décidé ce mercredi matin de peser ses mots. Le président du Paris FC tenait conférence afin d'expliquer pourquoi son club a décidé de faire appel de la lourde sanction suite aux incidents du 17 décembre 2021 à l'occasion de la rencontre de coupe de France entre le PFC et Lyon.

"Injuste" et "trop radicale", c'est par ces mots que le dirigeant du club parisien a commenté la suspension pour cinq matchs fermes du stade Charléty, infligée par la commission de discipline de la Fédération française de football le 27 décembre. "J'espère qu'on sera entendu le plus vite possible", a-t-il ajouté, et "que la commission supérieure d'appel trouvera une autre façon de nous sanctionner, s'il le faut".

Le Paris FC dispute son prochain match à domicile contre Le Havre le 17 janvier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas d'appel pour l'amende et l'élimination en Coupe

Dans l'autre volet des sanctions infligées par la FFF, le Paris FC a également écopé, comme l'Olympique lyonnais, de la perte du match et de l'élimination de la Coupe de France, en plus d'une amende de 10.000 euros. Le club a bien précisé qu'il accepte ces deux sanctions et ne les conteste pas.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Incidents Paris FC - Lyon : les deux clubs éliminés de la Coupe de France