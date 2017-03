Le Paris Football Club et Juvisy fusionnent

Les deux clubs de foot franciliens, le Paris FC (national) et Juvisy (D1 féminine), ont officialisé dimanche leur rapprochement, après plusieurs mois de discussions et de travail. L'objectif est de renforcer leur visibilité et leurs moyens mais en aucun cas de perdre leur identité.

Les deux clubs de foot franciliens, le Paris Football Club qui évolue en national et de Juvisy en première division féminine, fusionnent. Ils ont officialisé leur rapprochement dimanche. La ville de Paris, celle de Juvisy et le département de l'Essonne, ont donné leur accord pour les accompagner. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvre pour ces 2 clubs qui fêteront bientôt sous une bannière commune leurs 50 ans d'existence. On ignore encore Le nom de ce nouveau grand club francilien, tout comme son logo et le design des maillots. Le manager général du Paris FC, Pierre Dréossi, deviendra manager général du nouveau grand club francilien.

Renforcer les moyens et la visibilité

Ce rapprochement pour le président actuel du Paris FC, Pierre Ferracci, c'est l'occasion "d'augmenter l'exposition médiatique des deux clubs. Les filles de Juvisy sont au plus haut niveau du foot féminin et dans la perspective de la coupe du monde féminine de 2019, organisée en France, la médiatisation du foot féminin va s'accentuer. L'objectif est aussi d'attirer les partenaires". Rivaliseravec le PSG ou l'OL sera très compliqué en terme de budget mais cette fusion permet de sécuriser le club de Juvisy selon Marie-Christine Terroni, présidente de l'actuel club féminin :"quand on a plus de personnes on va chercher plus de moyens, dans un contexte où les collectivités locales ne peuvent plus nous soutenir autant qu'avant."

La fusion entre le Paris FC et Juvisy a été entérinée hier par les principaux dirigeants des clubs et les collectivités © Radio France - Marion Chantreau

Continuer l'effort de formation

Avec de très bons résultats dans la formation, le nouveau club veut continuer dans ce sens. Les joueuses de la section sportive en internat passeront de 15 à 45 la saison prochaine. Les jeunes seront accueillis dans l'Essonne. l'objectif pour les féminines c'est donc la coupe du monde 2019 organisée en France, pour les hommes c'est de remonter en Ligue 2.

Qu'en pensent les supporteurs de Juvisy ?

Il n'est pas question pour les clubs de perdre leur identité ont insisté Pierre Feracci et Marie-Christine Terroni. Le projet fait la part belle aux deux territoires, l'équipe masculine continuera de jouer à Charléty, dans le 13ème arrondissement de Paris. Juvisy y disputera quelques matchs mais conservera ses structures d'entrainement dans l'Essonne. Pour des supporteurs de Juvisiy présent hier en marge de l'officialisation de la fusion, à l'occasion d'un match entre Juvisy et l'AS Saint-Etienne " ce rapprochement peut attirer du monde, des financements, de nouvelles joueuses, le support d'une structure professionnelle...Bref de bonnes choses, si la gestion est efficace".