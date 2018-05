Saint-Denis, France

Les Herbiers ont perdu avec la manière ce mardi soir en finale de la Coupe de France de football. C'était l'objectif du coach vendéen Stéphane Masala, et c'est chose faite à l'issue de cette rencontre historique pour Les Herbiers. Les Parisiens ont ouvert le score à la 26 minutes de jeu, sur un but de Giovani Lo Celso. Le prodige du PSG Kylian Mbappé a marqué un 2e but à la 50e minute, refusé par l'arbitre après visionnage vidéo.

Second but à la 74e minute

Un peu plus tard, en milieu de seconde période, l'Uruguayen Edinson Cavani marque le second but de cette finale à la 74e minute de jeu, après un penalty suite à une faute du gardien herbretais Matthieu Pichot.

Le Mayennais de 28 ans a été une fois de plus exemplaire. Au cours de cette rencontre, il a réussi à sortir plusieurs tirs parisiens.