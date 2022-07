Le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 lors de son deuxième match amical au Japon

Le Paris Saint-Germain a remporté son deuxième match amical lors de sa tournée estivale au Japon en battant les Urawa Red Diamonds 3-0. Le match s'est déroulé à Saitama.

Trois jours après son succès contre Kawasaki Frontale (2-1), le PSG s'est imposé sur des buts de Pablo Sarabia (16e), Kylian Mbappé (35e) et Arnaud Kalimuendo (77e). Les joueurs ont pourtant concédé quelques occasions face aux Urawa Red Diamonds.

Kylian Mbappé, en place dès le début du match a provoqué de nombreuses tentatives avant d'inscrire son premier but de la saison à la 35ème minute. Laissés sur le banc au coup d'envoi, Lionel Messi et Neymar, eux, sont rentrés sur le terrain à la 55ème minute. Le brésilien a, entre autre, effectué de très bon décalages notamment pour le troisième but de la rencontre, celui d'Arnaud Kalimuendo.

Suite à cette victoire, l'attaquant brésilien Neymar a annoncé sa volonté de poursuivre sa carrière au PSG cette saison. "Je veux toujours rester au club, a-t-il déclaré. Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi."

Il reste une dernière rencontre à disputer pour les Parisiens au Japon. Ce sera lundi 25 juillet face à Gamba Osaka à 12h00 (heure française), avant de rentrer à Paris.