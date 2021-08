Alors que le foot amateur est quasiment à l'arrêt depuis un an et demi en Alsace, le pass sanitaire s'est invité cet été dans les vestiaires et les tribunes. C'est une contrainte supplémentaire pour les clubs alsaciens, qui vont aussi perdre certains joueurs et bénévoles opposés au pass.

Le pass sanitaire, une contrainte et un casse-tête de plus pour les clubs de foot amateur alsaciens

Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les joueurs amateurs et les spectateurs pour chaque entraînement ou chaque match. La Ligue du Grand Est de foot va envoyer aux clubs au courant de cette semaine le protocole détaillé pour les contrôles de pass, en perspective de la reprise de la compétition à la fin du mois (les 28 et 29 août pour le premier tour de la coupe de France et le week-end des 4 et 5 septembre pour les championnats régionaux et départementaux). La mise en place du pass sanitaire deviendra aussi obligatoire pour les jeunes joueurs, âgés entre 12 et 17 ans, à partir du 30 septembre.

Une minorité de présidents anti-pass sanitaire

Dans la plupart des clubs de foot alsaciens que nous avons contactés, il y a toujours quelques réticents au pass sanitaire, un dirigeant par ci, un joueur par là. Parfois c'est aussi le président. Celui de Hochfelden par exemple a démissionné car il est personnellement opposé au pass. Celui de Dachstein menace de le faire avec une grande partie de son comité, car il ne veut pas que son club s'occupe des contrôles à l'entrée du stade pour les matchs et les entraînements. Il en a informé la mairie par mail.

Moins de vaccinés dans "les petites divisions"

On constate aussi que plus le niveau des clubs est élevé et les enjeux sportifs importants, plus ils comptent de joueurs vaccinés. Quand on évolue dans des plus petites divisions départementales, il y a souvent davantage de récalcitrants.

Autre constatation, les clubs où il y a le moins de vaccinés sont souvent situés dans les quartiers populaires des grandes villes ou dans des zones très rurales.

Le club de Raedersheim a par exemple fait une enquête auprès de ses joueurs. Sur les 77 seniors, 18 ne veulent pas entendre parler de pass sanitaire et 12 sont prêts à faire des tests PCR, mais seulement tant qu'ils seront gratuits. Le club redoute donc de perdre environ 40% de ses licenciés cet automne et de devoir déclarer forfait avec une voire deux de ses quatre équipes seniors.

Selon les témoignages des dirigeants, la grande majorité des clubs de foot ne vont pas rechigner à appliquer les nouvelles règles, car la survie de leurs clubs est en jeu. Sans spectateurs, pas de rentrées d'argent, d'autant que les caisses sonnent déjà vides à cause de la crise du covid.

Des tests pour les joueurs à Dahlenheim

Pour être certains de reprendre la compétition dans des conditions optimales, certains clubs vont même plus loin que ce qu'on leur demande. À Dahlenheim (Régional 3), près de Molsheim, les joueurs sont testés quand ils reviennent de vacances (il y a déjà eu d'ailleurs plusieurs cas positifs et les entraînements ont été interrompus pendant une semaine). Pour le président Pascal Schall, c'est une nécessité : _"C'est incontournable, je ne me demande même pas si ce pass sanitaire est une bonne chose ou pas. On nous demande d'appliquer la loi, on va le faire. Je n'ai qu'un objectif, c'est de pouvoir reprendre de la compétition et accueillir les supporters en sécurité. C'est la survie du club qui est en jeu. Sans supporters, il ne survivra pas." À Dahlenheim, il y a peu de réticents selon le président, un dirigeant qui ne veut pas se faire vacciner et deux joueurs qui ont "peur de la piqûre"._

Des recettes en baisse en perspective ?

Même constat à Obermodern (Régional 1), quelques jeunes joueurs rattrapent leur retard en termes de vaccination pour être disponibles pour la reprise de la compétition. Le président Michel Fuchs redoute lui surtout des conséquences sur les affluences en début de saison autour de la main courante : "On a peur qu'il y ait moins de supporters que d'habitude. On commence par un derby contre Weyersheim, une super affiche qui attire en général beaucoup de monde. Là, on pense qu'il y aura vraiment moins de monde à cause du pass sanitaire".