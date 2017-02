Le patron des arbitres réclame des sanctions contre le Nîmes olympique

Le match des Crocos de vendredi au stade des Costières continue de faire parler. Cette fois, c'est le directeur technique de l'arbitrage qui demande aux instances de "sanctionner lourdement" le Nîmes Olympique. Pascal Garribian reproche au club d'avoir mis en cause la probité de l'arbitre.

Ce match contre Tours resterait longtemps dans les esprits des Crocos. Le sentiment d'injustice dominait à la fin de la rencontre tant chez les joueurs que parmi les supporters. Durant le match, deux défenseurs nîmois ont écopé d'un carton rouge, les Crocos ont du terminé le match à 9 puis Tours a égalisé dans le temps additionnel. (6 minutes accordée par l'arbitre). A l'issue de la rencontre le président et le capitaine, Fethi Harek ont déposé une réserve sur l'arbitre.

"On estime que l'arbitre n'a pas été intègre. Il y a un point de règlement qui permet de poser une réserve, on l'a fait", a expliqué le directeur sportif Laurent Boissier. Des propos qui ne passent pas pour Pascal Garribian. Dans une interview accordée à nos confrères de l’Équipe, le patron des arbitres appelle à "sanctionner lourdement" le club gardois.

Une réserve sur l'arbitre qui a peu de chance d’aboutir

"Je fais confiance à nos instances pour sanctionner lourdement ces attaques aussi injustes que dégradantes pour notre football ", a insisté Pascal Garriban. Le directeur technique de l'arbitrage reproche au club d'avoir mis en cause la probité et l'honneteté de l'arbitre, Mehdi Mokhtari. Plus que les deux cartons rouges infligés à Nîmes, c'est surtout l'absence de sanctions similaires dans le camp d'en face qui n'a pas été compris dans le staff et parmi les supporters Crocos. Le directeur sportif Laurent Boissier a lui-même reconnu que cette réserve avant peu de chance d'aboutir mais pour le club gardois il s’agissait de marquer le coup," il faut respecter les gens qui étaient au stade et il faut que nous, par le peu de moyen qu'on a, on essaie de dire qu'on est surpris et déçus de ce qui s'est passé".