Le Pau FC en Ligue 2 - Antoine Batisse : "On aurait aimé fêter la montée au stade avec les supporters"

La Fédération Française de Football a écrit noir sur blanc que le Pau FC serait promu pour la saison 2020/2021, accédant à la Ligue 2 pour la première fois de son histoire, au terme d'une saison exceptionnelle. L'attente a été longue, mais finalement libératrice pour le capitaine palois, Antoine Batisse.

France Bleu Béarn : Ça fait quoi d’apprendre la montée sans avoir joué un match depuis deux mois ?

Très heureux, mais aussi frustré, un peu, parce qu'on n'a pas pu terminer la saison. Le fait d'avoir toujours été dans l'attente - un coup on monte, un coup on ne monte pas -, ça gâche un peu le plaisir et la petite fête qu'on aurait pu faire. Mais bon, dans deux mois on aura oublié tout ça, on est super contents de monter en Ligue 2. C'est tout notre travail de cette saison qui est récompensé.

Obtenir la montée après 25 journées, ça a la même saveur que champion après 34 journées ?

Ça n'a rien à voir. On voulait finir la saison, gagner des matchs et avoir la petite adrénaline, la pression avant les rencontres importantes pour la montée. Ça, on ne le connaîtra pas. Et puis on aurait aimé pouvoir fêter ça avec nos supporters, avec tout le monde à la fin d'un match à domicile. On l'imaginait comme ça et c'était un peu un rêve pour la plupart d'entre nous de fêter une montée. C'est frustrant, c'est vrai, mais on retiendra surtout la montée en Ligue 2.

J'ai envie d'être capitaine du Pau FC en Ligue 2

— Antoine Batisse

Vous avez beaucoup parlé de tout ça entre vous depuis la coupure ?

Déjà on avait un programme individuel à suivre, au cas où ça aurait repris... Et sinon il y a eu, oui, beaucoup d'appels, dès qu'un article sortait sur le championnat avec des infos, on en discutait sur notre groupe WhatsApp. C'était un peu plus compliqué ces derniers temps, rageant d'être dans l'attente alors que la Ligue 1 et la Ligue 2 avaient tranché. Bon, au final on sort avec une bonne nouvelle.

Le Pau FC a vraiment surpris tout le monde cette saison…

Très peu de gens, personne je crois même, ne nous attendait à ce niveau et à cette place. Au final on termine meilleure attaque, on est l'équipe qui a perdu le moins de matchs. Personnellement, j'aime bien cette position : le "petit" sur lequel personne ne compte, et qui donne tort à tout le monde. C'est assez jouissif !

On le répète, passer du maintien à la dernière journée de la saison dernière, à la montée, ça semble vraiment fou !

Les bons résultats ont amené les bons résultats au fil des semaines... Le fait d'avoir montré de belles choses, s'être rendus compte de notre marge de progression entre la saison dernière et celle-là, ça donne confiance, on se sent plus forts. Certains matchs, ça peut sembler un peu arrogant, on arrivait sur le terrain et on ne pensait pas à la défaite. On avait une osmose et un élan qui nous faisaient dire que rien ne pouvait nous arriver. On l'a vu sur certains matchs où, menés, on a fini par gagner. C'est vraiment ça, on ne pensait plus à la défaite.

Comme d’autres, vous êtes en fin de contrat. Vous avez envie de connaître la Ligue 2 avec le Pau FC ?

C'est sûr que je fais partie du projet depuis deux ans, j'ai envie d'être capitaine du Pau FC en Ligue 2, de rester dans ce beau projet.