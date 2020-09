Le Pau FC ramène un point d'Amiens après leur match nul 0-0

C’est un visage nouveau du Pau FC que les spectateurs ont pu découvrir. Une équipe plus conquérante, plus présente offensivement et qui s’est créée de réelles occasions.Pour ce cinquième match en Ligue 2 BKT, les coéquipiers d’Anthony Scaramozzino ont affronté une équipe d’Amiens affaiblie par de nombreux départs dans leur effectif. Néanmoins, malgré de nombreuses tentatives de chaque côté et malgré une forte pression paloise dans les dernières minutes de jeu, les bleus et jaunes devront se contenter du point du nul.

L’objectif de cette rencontre était bien entendu de ne pas perdre face à un gros de ce championnat. Même si le résultat n’est pas en faveur des Palois, les joueurs ont rendu une bonne copie avec ce match nul 0-0.

Le prochain objectif pour les Béarnais sera d’obtenir une première victoire face à Nancy sur la pelouse du hameau la semaine prochain