Le Périgord Football Club a du plomb dans l'aile

C'était le 22 avril dernier. Fabrice Faure le Président de Trélissac et Christophe Fauvel le Président de Bergerac Foot unis lors d'une conférence de presse pour annoncer un regroupement des deux équipes premières. Objectif, créer le Périgord Football Club et viser un jour le championnat National. "Nous serons plus forts à deux" disaient en substance les deux hommes. Autrement dit, plus solides financièrement. L'annonce avait fait grand bruit dans le landerneau du foot périgourdin.

ⓘ Publicité

Les présidents abasourdis

Les deux présidents périgourdins souhaitaient dans le même temps garder les autres équipes dans leurs girons respectifs. Equipes féminines et celles des jeunes par exemple. Et c'est là où le bas blesse. Les règlements généraux de la FFF ne prévoient pas ce cas de figure. Fusion totale, oui mais une fusion partielle, non.

Christophe Fauvel et Fabrice Faure ne souhaitent pas s'exprimer pour l'instant. Ils veulent dialoguer jusqu'au bout avec la FFF. Mais la "maison du foot" est difficile à joindre. Si ce regroupement ne voyait pas le jour, se poserait alors l'avenir du foot de haut niveau en Dordogne. Affaire à suivre...mais elle semble mal engagée.