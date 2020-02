Le pétard de Créhin élu plus beau but de la 23e journée de Ligue 2

La reprise de volée stratosphérique du numéro 9 manceau, mardi, à Lorient, a été désignée plus belle réalisation de la 23e journée. Le gardien sang et or, Pierre Patron, a également été distingué.

Sarthe, France

Il l'a prise comme elle venait. Mardi soir, à la 39e minute du match entre Lorient et le Mans FC, sur un six mètres de Pierre Patrin, deux joueurs vont au duel aérien près du rond central, mais le ballon rebondit sur un Lorientais. Il passe au dessus de Vincent Créhin, qui se retourne en direction du but et allume un pétard digne de Zlatan. Sa reprise de volée du gauche, en pleine course, à 30 mètres, ne laisse aucune chance à Paul Nardi, qui n'a même pas le temps d'esquisser le moindre geste. Même s'il n'a pas empêché la défaite des Manceaux, ce missile pleine lucarne, septième réalisation du buteur manceau cette saison en Ligue 2, a été élu plus but de la 23e journée.

Lors de cette journée, le gardien manceau Pierre Patron, très sollicité, a également été distingué. C'est lui qui a réalisé le plus grands nombre d'arrêts : sept.