Le trophée du meilleur but de l'année en football amateur est décerné à l'attaquant du club de Plougourvest, près de Landivisiau, pour un tir de 30 mètres contre l'US Cléder-Sibiril en octobre dernier.

Le plus beau but de l'année en football amateur est Breton

Le plus beau but de l'année en football amateur est celui du joueur de Plougourvest en D1, selon le site Footéo. Il s'agit d'un but tiré à 30 mètres des cages de l'US Cléder-Sibiril en octobre dernier, par Ali Abdou Raouf.

Le but de l'Etoile Filante de Plougourvest a récolté 51,25% des votes des internautes.