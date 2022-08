Alexandre Mendy n'avait plus marqué en Ligue 2 depuis une frappe lointaine à Grenoble le 09 avril dernier. Véritable plaie pour les défenseurs adverses, l'attaquant caennais est heureux d'avoir inscrit son premier but cette saison à Nîmes mais aurait préféré qu'il contribue à ramener les trois pts.

Le premier but de Mendy cette saison : "cela ne me titillait pas parce que je faisais de bonnes performances"

A nouveau papa juste avant le début de la saison, Alexandre Mendy a célébré son premier but à sa façon

C'est en se positionnant à la retombée d'un tir contré, en renard des surface, qu'Alexandre Mendy a ouvert son compteur but à Dijon (2-2) samedi soir. Ce premier but d'une seconde période fofolle n'aura malheureusement pas suffi à ses partenaires pour emporter le match et les trois points.

"Cela fait plaisir. Après j'aurais aimé que ce soit un but qui aide à faire gagner l'équipe, relativise l'international bissaoguinéen. Mais c'est toujours bien de marquer. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on va aider l'équipe comme on le fait à chaque fois."

Avec ce vingt-deuxième buts en soixante-six matchs depuis son arrivée en Normandie, l'attaquant caennais tourne pile à un but tous les trois matchs.

Un but en moyenne tous les trois matchs

Sans avoir démérité, l'attaquant du SM Caen aura dû patienter 229 minutes avant d'inscrire son premier but cette saison. A Nîmes, c'est le poteau qui avait repoussé l'échéance. A cheval sur deux saisons, ce but aura mis un terme à une série de sept matchs de rang sans marquer en Ligue 2 mais cette disette ne l'aura en rien titillé.

"Non, même pas confirme Alexandre Mendy, parce que je faisais des bonnes performances à l'image de l'équipe, avec beaucoup d'énergies, beaucoup de volonté et c'est ça qui est encourageant."

Le garçon est toujours aussi généreux dans le travail de sape sur les défenses adverses que dans le premier pressing pour sa formation.

Si Samuel Essende ne sera sans doute pas crédité d'une passe décisive, c'est sa frappe contrée qui a permis à Alexandre Mendy de marquer à la retombée du ballon. L'attaquant du SM Caen se dit satisfait de leur relation sur le terrain.

"C'est assez bien. Après, il y a des choses à peaufiner. Ce n'est que le troisième match et il y aura d'autres automatisme à trouver mais je trouve que c'est bien. Je me sens bien avec lui."