Le premier match de la saison de Ligue 1 du TFC programmé le dimanche 13 août

Ça y est : on connaît la date et l'heure du premier match du TFC pour la prochaine saison de Ligue 1 : ce sera le dimanche 13 août à 15 heures. Deux autres rencontres sont programmées au même moment : Montpellier Hérault SC – Havre AC et Clermont Foot 63 – AS Monaco.

Le reste de la programmation de cette première journée de Ligue 1 sera communiqué à l’issue du tirage au sort du 3e tour préliminaire de l’UEFA Champions League le mardi 25 juillet 2023.

Un remake de la finale de la Coupe de France

Les Violets iront jouer à Nantes, à la Beaujoire : un premier match qui rappellera des souvenirs aux supporters toulousains, puisque c'est contre le FC Nantes de les Toulousains avaient gagné la Coupe de France en avril dernier.

Six matchs de préparation avant la reprise

En attendant la reprise du championnat, les joueurs du TFC vont disputer une série de matchs de préparation pour se remettre en jambes. Le premier aura lieu de samedi 15 juillet à Montpellier à 19 heures. Avant le FC Andorra le 19 juillet, le Werder Brême le 22 juillet, Norwich le 25 juillet, Osasuna (Pampelune) le 29 juillet, puis les Italiens de la Roma, le 6 août au Stadium.