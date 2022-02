"Le premier recrutement, c'était de garder les joueurs" : Damien Comolli s'explique sur le mercato du TFC

Damien Comolli, le président du TFC, était l'invité exceptionnel de 100% TFC ce mardi soir sur France Bleu Occitanie. L'occasion de revenir avec lui sur les dossiers chauds du club. Au lendemain de la fermeture du mercato d'hiver, le président Comolli en a dévoilé les coulisses. "Le premier recrutement, c'était de garder les joueurs principaux" détaille le président.

Objectif n° 1 : retenir les joueurs

"Nous avions annoncé un mercato calme, on a tenu nos promesses" sourit le président du TFC. L'arrivée de l'unique recrue violette cet hiver, l'attaquant Junior Flemmings, était prévue depuis septembre dernier. "C'est un joueur puissant, qui va vite. On avait plutôt programmé son arrivée la saison prochaine, mais on avait l'opportunité [de l'acheter] maintenant donc on l'a fait" détaille Damien Comolli.

"L'objectif numéro un de ce mercato, [...] c'était de garder les joueurs sur lesquels on compte. Ça, c'était absolument une obsession" explique Damien Comolli qui a confié son inquiétude durant cette période. "Je craignais énormément que l'on soit attaqué [...]. On a des joueurs qui sont jeunes, avec un très, très fort potentiel [...]. Vous avez tous les gros poissons en Europe qui nous regardent. Je vous donne un exemple. On a joué contre Guingamp. Il y avait 26 clubs européens qui étaient en tribune. Et pas des petits ! Le Bayern Munich, Mönchengladbach, Dortmund, l'Atlético Madrid, le Barça..." Le club a donc repoussé plusieurs offres pour ses joueurs, quitte à refuser d'importantes sommes d'argent selon Damien Comolli.

Sur le dossier Issiaga Sylla, le TFC était prêt en cas de départ du latéral gauche guinéen. Le club avait trois choix et des négociations étaient engagées. "[Issiaga] n'est pas parti et à partir du moment où il ne partait pas, on n'allait pas prendre un joueur supplémentaire parce que ça fait beaucoup de joueurs pour un même poste", résume Damien Comolli. Le TFC a aussi étudié l'achat d'un milieu de terrain sans que ça n'aboutisse à cause du prix.

Face à Dijon, le club espère la deuxième affluence de la saison

Le président du TFC est aussi revenu sur la levée des jauges dans les stades à partir de ce 2 février. Damien Comolli attend entre "11.000 et 15.000 spectateurs" samedi au Stadium pour la réception de Dijon (15h). Ce serait alors la deuxième affluence de la saison. "C'est notre objectif et j'incite les supporters à venir parce que notre équipe le mérite et les supporters méritent une équipe première de son championnat."

Le président s'attend à des achats de dernière minute car la billetterie vient d'ouvrir. Il reste optimiste "puisque avant les jauges, on gagnait 2.500 nouveaux spectateurs par match." Et même si le TFC semble ralentir le pas en ce moment, le président ne s'inquiète pas. "Etre le premier [de la Ligue 2] après 22 journées, ça veut dire quelque chose.On a la meilleure attaque, le meilleur buteur, le meilleur passeur décisif et le meilleur joueur qui assure le plus de passes. [...] Le tableau est rose, dans la ville rose !"

Le virage Christophe Revault inauguré le 2 avril

France Bleu Occitanie vous l'annonçait en mai dernier. Le virage Ouest du Stadium sera renommé virage Christophe Revault, en hommage au gardien de but décédé l'été dernier à 49 ans. Avec plus de 200 matchs disputés au TFC et au HAC, la cérémonie aurait du avoir lieu en marge de la réception du Havre le 21 février.

à lire aussi INFO FRANCE BLEU - Le TFC va renommer un virage du Stadium de Toulouse en hommage à Christophe Revault

Face à l'incertitude autour de la situation sanitaire, et en accord avec la famille de l'ancien gardien, la cérémonie officielle a finalement été décalée au 2 avril lors de la réception du Paris FC.