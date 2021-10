Le premier stade Carlos Bianchi a été inauguré à Bezannes

L'ancien attaquant argentin du Stade de Reims et du Paris Saint-Germain était dans la Marne ce samedi pour recevoir l'hommage qui l'attendait : un premier stade à son nom, pour honorer sa prestigieuse carrière.

La foule présente au Stade municipal de Bezannes a confirmé, si besoin est, la grande popularité de Carlos Bianchi. Plus de 40 ans après ses exploits avec le Stade de Reims, l'attaquant argentin a reçu un accueil chaleureux au moment où pour la première fois de sa vie, un stade allait porter son nom. Des supporters du Stade de Reims bien sûr, mais aussi des anciens joueurs et de nombreux élus et personnalités. Carlos Bianchi a dévoilé la plaque du stade qui porte désormais son nom en compagnie du maire de Bezannes, Dominique Porta.

Carlos Bianchi a été accueilli par de nombreux élus et personnalités locales. © Radio France - Alexandre AUDABRAm

Carlos Bianchi ici avec des jeunes footballeurs du club de Bezannes. © Radio France - Alexandre Audabram

L'ancien attaquant argentin s'apprête a lever le voile qui cache le panneau Stade Carlos Bianchi. © Radio France - Alexandre Audabram

Carlos Bianchi en compagnie du maire de Bezannes, Dominique Porta. © Radio France - Alexandre Audabram