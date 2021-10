Le premier Tour de France femmes passera dans la Marne entre Reims et Epernay le 26 juillet

La grande boucle au féminin verra une de ses 8 étapes traverser le département de la Marne, entre Reims et Epernay. Cette 3e étape, prévue le mardi 26 juillet, s'étalera sur un parcours de 133 kilomètres entre les deux villes marnaises.

La première édition du Tour de France Femmes passera dans la Marne l'été prochain. Cette nouvelle épreuve organisée par ASO proposera 8 étapes sur un parcours de 1.029 kilomètres entre Paris, ville départ et l'arrivée à la Planche des Belles filles. Bonne nouvelle pour le département de la Marne, puisque la 3ème étape aura lieu le mardi 26 juillet entre Reims et Epernay. 133 kilomètres au total.

"Au milieu de l’ancestral et magnifique vignoble champenois, il y aura matière à faire sauter les bouchons !" assure la nouvelle directrice du Tour de France Femmes Marion Rousse. "Le final en circuit empruntera les raidards qui avaient permis à Julian Alaphilippe de s’isoler en tête de course vers Épernay en 2019, d’y remporter brillamment l’étape et d’endosser son premier Maillot Jaune. De quoi inspirer les attaquantes".

A noter que le départ de cette Grande boucle femmes sera donné sur les Champs-Elysées, le même jour que l'arrivée des hommes.