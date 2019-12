Le premier tournoi de foot international féminin aura lieu à Valenciennes et Calais

Le Fédération Française de Football vient de créer un nouveau tournoi international féminin. La première édition sera organisée du 4 au 10 mars 2020 à Valenciennes et Calais. L'équipe de France affrontera le Brésil, le Canada et les Pays-Bas.

Valenciennes et Calais seront les villes hôtes du premier tournoi international féminin organisé du 4 au 10 mars 2020. C'est la FFF (Fédération Française de Football) qui est à l'origine de se projet baptisé "Tournoi de France". Il réunira les meilleures équipes au monde à savoir les Bleues de l'équipe de France, le Brésil, le Canada et les Payas-Bas (vice-champion du monde). Les équipes joueront au stade du Hainaut et au stade de l’Épopée.

Les matchs

Mercredi 4 mars 2020 :

France -Canada (Calais, 17h00)

-Canada (Calais, 17h00) Pays-Bas-Brésil (Valenciennes, 19h00)

Dimanche 7 mars 2020 :

Canada-Pays-Bas (19h00, Calais)

France-Brésil (Valenciennes, 21h00)

Mardi 10 mars 2020 :

Brésil-Canada (Calais, 19h00)

France-Pays-Bas (Valenciennes, 21h00)

La billetterie ouvrira le jeudi 16 janvier avec des places à partir de 5 euros.