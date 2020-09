Le président d'En avant Guingamp démissionne

Cela faisait neuf ans qu'il était à la tête d'En Avant Guingamp : une page se tourne pour Bertrand Desplat qui annonce sa démission.

Sur la page Facebook du club, il dresse son bilan : modernisation du club, travaux au stade, création de l'Akademi et du Pro Park. Il se félicite aussi de la bonne santé financière du club.

La vie d'un club use un homme

Quid du niveau sportif ? Désormais, En Avant est en Ligue 2. "La vie d’un Club, ce sont aussi ses aléas sportifs et ses difficultés. Elles sont nombreuses et quotidiennes, elles usent un homme avec le temps qui passe, et ont puisé trop d’énergie dépensée pour avoir encore la force de poursuivre le chemin."

Retour au simple Kalon

Bertrand Desplats adoube déjà son possible successeur, Fred Legrand, actuel vice-président.

Un au-revoir avec un clin d’œil appuyé aux supporteurs : _"_Je retourne humblement et apaisé à ma condition de simple Kalon. Une autre initiative de ma part, celle dont je suis certainement le plus fier". Et il signe : Bertrand Kalon #8.