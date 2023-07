Le président de l'AS Nancy Lorraine "optimiste" à la sortie de la DNCG

Le plaidoyer en faveur de l'appel de l'AS Nancy Lorraine a donc duré une heure ce mardi matin, au sein des locaux de la DNCG, l'organisme en charge des contrôles des finances. Relégué en première instance en deuxième division, le club devait donc faire revenir la FFF sur sa décision, en apportant des garanties, via notamment les deux actionnaires , présents sur place. La décision est attendue en fin de journée.

De la confiance

A la sortie, le président de l'AS Nancy Lorraine s'est dit "optimiste" quant à cette décision. Elle permettrait à l'ASNL d'être maintenue dans un premier temps en National 2, et donc de retrouver la place de premier repêchable en 3ème division. Sachant qu'une place s'est libérée suite à l'envoi de Sedan dans les championnats régionaux . "On a présenté le meilleur dossier possible pour la N2 et la N1, avec la présence des 2 actionnaires et beaucoup de garanties apportées", explique Sébastien Janodet.