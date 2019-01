Le président de l'association des Chamois Niortais sort du silence

Niort, France

Ce n'est pas tous les jours que le journal L'Equipe consacre deux pages dans ses colonnes aux Chamois. L'article publié ce mardi et intitulé "Les Chamois en pente raide" n'a pas manqué de faire réagir à Niort. Confirmant les informations dévoilés la veille par France Bleu Poitou, le quotidien parle "d'une grave crise de gouvernance". Son contenu n'a pas laissé insensible Jean-Louis Mornet, président de l’association Chamois Niortais FC et deuxième actionnaire de la Holding du club. Qui a répondu quelques heures plus tard par un communiqué.

"Je condamne formellement le comportement et les prises de position de Patrice Lair"

"Je pense avoir été discret médiatiquement depuis que je suis au club mais en tant que Président de l’Association du Chamois Niortais FC et deuxième actionnaire de la Holding du club, j’estime avoir la légitimité de m’exprimer et de donner ma position sur tout ce qui peut se dire et s’écrire à tous les niveaux depuis le départ inattendu de M. Patrice Lair et son surprenant retour quelques jours plus tard".

"Je soutiens sans aucune ambiguïté Karim Fradin et Mikaël Hanouna"

"Premièrement, comme tous les dirigeants, je connais le travail effectué pendant six mois par l’entraîneur (de là à en faire un entraîneur emblématique !!!). En revanche, je condamne formellement depuis son aller­‐retour, son comportement, ses prises de position. Ce n’est pas respecter le club et ses dirigeants qui étaient aussi ses employeurs. Deuxièmement, je tiens à préciser que je soutiens sans aucune ambiguïté Karim Fradin, le président du directoire et Mikaël Hanouna, le directeur sportif".

"Nous sommes en 2019, plus dans les années 90"

"En effet, pendant de trop nombreuses années, le club a malheureusement stagné dans son fonctionnement et dans ses structures. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec l’aide des élus, des partenaires afin que ce club soit enfin doté de structures (centre de formation, centre d’entraînement et plus tard un stade) dignes d’un club de Ligue 2. Cette volonté commune est indispensable si les supporters souhaitent que notre club, votre club, puisse se fixer durablement dans le football professionnel (nous sommes en 2019, plus dans les années 1990/2000). C’est l’intérêt de tous. Du club et de la ville de Niort".

"Que l'on m'apporte la confirmation de ce qui leur est reproché"

"Ma prise de position est ferme. Je suis quelqu’un qui a ses convictions et je condamne toutes les accusations portées sans preuves (certaines très puériles) accusant Mikaël Hanouna et Karim Fradin. Ou alors que l’on m’apporte la confirmation de ce qui leur est reproché et dans ce cas là, je tirerai pour moi-même les conséquences qui s’imposent".

"Je ne suis pas le genre que l'on peut manipuler comme le laisse entendre certaines personnes désireuses de revenir au pouvoir"

"Suite à l’article du journal l’Equipe de ce jour, il est important de préciser que je ne suis pas le genre de personne que l’on peut manipuler comme le laisse entendre certaines personnes qui seraient désireuses de revenir au pouvoir. En conclusion, ce qui est primordial, c’est l’institution et le respect du club. Je souhaite vivement que tous les amoureux du football - directement ou indirectement - nous soutiennent dans l’intérêt suprême des Chamois Niortais".