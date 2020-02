Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère invité de 100% Aiglons

Au lendemain de la victoire convaincante de l'OGC Nice face à Lyon (2-1) le président du Gym Jean-Pierre Rivère est l'invité de 100% Aiglons entre 18h et 19h sur France Bleu Azur. Les ambitions du club pour cette saison et le bilan du mercato au programme. Vos questions en direct 04.93.82.03.04.

Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère est l'invité de 100% Aiglons ce lundi en direct entre 18h et 19h.

Comme tous les supporters du Gym, Jean-Pierre Rivère doit avoir le sourire ce lundi matin. Après la belle victoire face à Lyon (2-1) dimanche en Ligue 1 devant un stade enfin bien garni (25.000 spectateurs), le Gym fait un bond au classement (8e) et se retrouve à deux points de la zone Europe. Le président de l'OGC Nice peut donc avoir le cœur léger pour venir passer une heure dans le studio de France Bleu Azur.

Jean-Pierre Rivère est en effet l'invité exceptionnel de 100% Aiglons en direct entre 18h et 19h. Lui qui est revenu aux commandes du club l'été dernier avec Julien Fournier, répondra à nos questions sur les cinq premiers mois d'Ineos, le bilan du mercato hivernal, les ambitions pour cette saison, les projets pour le futur et l'avenir de Patrick Vieira. Vous aussi, supporters du Gym et auditeurs de France Bleu Azur venez poser vos questions en direct au 04.93.82.03.04 ou en commentaires sur la page Facebook France Bleu Azur où vous pourrez suivre l'émission en live.