Le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère invité de 100% Aiglons

Si le Gym a retrouvé le sourire samedi en Ligue 1 en s'imposant face à Nantes (2-1), c'est bien un week-end de larmes qu'ont connu les Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex. Une tempête qui a dévasté les vallées de la Roya, de la Vésubie, de la Tinée et laissée derrière elle des centaines de victimes et de sinistrés. Depuis samedi, la solidarité s'organise partout dans le département et l'OGC Nice se mobilise également pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu.

Brassard noir contre Nantes et couvertures distribuées

Le club distribue par exemple des couvertures depuis dimanche. La veille, face à Nantes, les Aiglons portaient un brassard noir pour rendre hommage aux victimes et un moment de recueillement, transformé en minute d'applaudissement, a précédé le coup d'envoi. Vainqueurs des Canaris, les Aiglons ont dédié ce succès à tous ceux qui traversent des heures difficiles. "On voulait amener du baume au coeur à ces personnes qui vivent des heures compliquées. C'est le côté positif du football," déclarait après la rencontre Patrick Vieira.

Ce lundi soir, le président Jean-Pierre Rivère est donc en direct dans cette émission spéciale 100% Aiglons à partir de 18h30 pour détailler comment le club se mobilise pour aider les sinistrés.