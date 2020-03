Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas veut attaquer en justice Jacques-Henri Eyraud

La guerre continue entre les présidents de l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Nouvelle passe d'arme. Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié la tribune parue dans le JDD ce week-end dans laquelle Jacques-Henri Eyraud stigmatisait son "égoïsme" et l’obscénité de sa proposition opportuniste" . Une proposition avancée quelques jours plus tôt qui a provoqué un tollé dans le monde du football, le président de l'Olympique Lyonnais évoquant l'hypothèse d'une saison blanche de la Ligue 2 en raison de l’épidémie de coronavirus et la suspension du championnat.

Le président de la Fédération Noël Le Graët a lui-même jugé cette sortie "ridicule, stupide, maladroite et pas adaptée à ce qu’il se passe aujourd’hui ".

Répondant au "Lider Maximo", Jean-Michel Aulas a fait savoir que ses avocats allaient attaquer en diffamation Jacques-Henri Eyraud.