Le président de l'OM refroidit la piste Bamba Dieng à l'OGC Nice

Présent en conférence de presse ce vendredi, le président de l'OM Pablo Longoria a été interrogé sur la situation du buteur de l'OM Bamba Dieng, très proche de rejoindre l'OGC Nice dans les dernières heures du mercato, et finalement recalé à la visite médicale. "Aujourd'hui il est un joueur de l'OM. On avait un accord entre clubs mais il n'a pas été acté et il va réintégrer notre effectif. Après ce sera une décision sportive du coach de le faire jouer ou pas," explique Pablo Longoria, quelques heures après les propos moins catégoriques de son homologue niçois Jean-Pierre Rivère.

Fin des négociations ?

"Dieng ça n'a pas pu se réaliser tel qu'on le souhaitait. Alors on regarde avec Marseille ce qu'on peut faire. On avait le souhait de le prendre, je ne peux pas en dire en plus," glissait ce midi Jean-Pierre Rivère. Selon plusieurs médias le Gym aurait tenté de revoir l'accord avec Marseille concernant le transfert de l'international sénégalais. Une démarche qui ne semble pas trouver écho chez les dirigeants olympiens.