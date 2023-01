Le président de l'USO accuse l'adjoint aux Sports de la ville d'Orléans d'avoir manigancé son embauche au club

La hache de guerre est loin d'être enterrée entre Thomas Renault et Philippe Boutron

Il y a de la friture sur la ligne entre l'US Orléans et la Ville d'Orléans. Plus précisément entre l'actuel président du club Philippe Boutron et l'ancien gardien, aujourd'hui adjoint aux sports, Thomas Renault. Tout le monde le sait, les tensions ne datent pas d'hier. Thomas Renault avait poursuivi le club aux prud'hommes en 2020 pour des primes non-versées notamment . Mais un nouveau chapitre vient alimenter ce conflit entre les deux hommes. Comme le révèle également nos confrères de La Tribune Hebdo Orléans , Philippe Boutron accuse aujourd'hui Thomas Renault d'avoir voulu réintégrer le club au printemps 2022, en tant que directeur sportif de l'association.

Dans les documents que France Bleu Orléans a pu consulter, en avril 2022, Romain Lonlas, adjoint à la ville d'Orléans en charge des événements sportifs et proche de Thomas Renault envoie un mail à Patrick Laurent, le président de l'association USO Foot. Dans ce mail figure une pièce jointe : un contrat de travail à signer afin que l'ancien gardien orléanais devienne directeur sportif de l'association USO Foot. "J'ai bien reçu ce contrat en effet. Il y a mon nom dessus, mais je ne suis pas à l'origine de son émission, indique Patrick Laurent au micro de France Bleu Orléans. J'ai eu des conversations informelles avec Thomas Renault pour un possible retour au club, mais il n'avait jamais été question d'un contrat, surtout avec ces modalités."

"J'étais resté silencieux jusque-là, mais ce n'est plus possible" - Philippe Boutron

Par conséquent, qui a écrit ce contrat ? Pour Philippe Boutron, Thomas Renault et Romain Lonlas l'auraient rédigé eux-mêmes, en se procurant des papiers siglés USO. Dans ce document que France Bleu Orléans a pu consulter, nous pouvons y lire que Thomas Renault se verrait confier plusieurs missions, comme "la recherche de mécènes", "le recrutement de joueurs et de joueuses" ou encore "la représentation du club aux instances". Avec un salaire d'embauche à 2500 euros par mois, sans période d'essai et une prise en compte de 14 années d'ancienneté.

Après avoir reçu ce contrat, Patrick Laurent affirme avoir averti Philippe Boutron. Le président de l'USO se trouve à ce moment-là dans un hôpital de Clamart, en pleine rééducation après l'incident du Dakar 2022 . "Patrick Laurent me dit que Thomas Renault veut revenir au club. Je suis sur mon lit d'hôpital quand je découvre ce contrat. C'est tout sauf anecdotique, c'est hallucinant ! Profiter de ma situation personnelle pour se faire recruter ? Profiter de sa position d'élu pour réintégrer un club financé par la Ville d'Orléans ? C'est lamentable !" déclare le président de l'USO à notre micro, qui accuse Thomas Renault et Romain Lonlas de vouloir "détruire le club pour y reprendre le pouvoir".

"Je n'ai jamais eu ce contrat entre les mains !" - Thomas Renault

De son côté, l'adjoint aux sports à la mairie d'Orléans reconnaît qu'il y a bien eu "des conversations informelles avec Patrick Laurent" il y a un an pour un potentiel retour au club. "Patrick Laurent m'avait sollicité, je lui avais alors expliqué que je serais partant seulement, et seulement si Philippe Boutron était d'accord. Ce n'était pas le cas, les discussions se sont arrêtées là" raconte Thomas Renault. Concernant ce contrat envoyé par Romain Lonlas où son nom figure, l'ancien gardien de l'USO affirme "n'avoir jamais vu ce contrat et ne pas avoir participé à sa rédaction". France Bleu Orléans a essayé de joindre M.Lonlas, adjoint à la ville d'Orléans en charge des événements sportifs. Il n'a pas répondu à nos sollicitations.