Le président de la Berrichonne Football fait le bilan de la saison

Châteauroux, France

Si il fallait résumer la saison de la Berrichonne Football en un mot, Thierry Schoen n'hésite pas : "compliquée... Mais avec un merveilleux dénouement". Il ajoute : "on avait plutôt pas mal démarré et puis cela s'est délité avec un gros trou d'air en début d'année mais les joueurs et le coach ont su se remobiliser pour se maintenir à deux journées de la fin ce qui est bien parce qu'on va maintenant pouvoir faire une belle fête à Gaston Petit." Le stade castelroussin devrait effectivement accueillir plus de 8000 spectateurs ce soir, presque deux fois plus que la moyenne sur l'année, avec un feu d'artifice au coup de sifflet final.

Ce serait une très belle récompense de terminer dans le top 10

En cas de victoire face à Clermont, Châteauroux est assuré de terminer dans les dix premiers, ce qui serait une belle satisfaction pour le président qui revient aussi sur la situation de l'effectif, et les mouvements à venir. "On va tout faire pour garder les cadres et obtenir de bons résultats la saison prochaine." Côté recrutement, il manque des attaquants : "Jérôme Leroy travaille là-dessus, effectivement on cherche des attaquants parce que les nôtres n'étaient pas en réussite après ce qui compte c'est de marquer, que ce soit les attaquants ou pas." Thierry Schoen affirme par ailleurs chercher des joueurs à chaque ligne. Quant aux joueurs en fin de contrat, comme Grégory Bourillon qui serait partant selon nos informations, il ne veut rien annoncer pour l'instant.