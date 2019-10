Le président de la Fédération algérienne de football confirme "dans un futur proche" un match amical contre la France

Kheïreddine Zetchi a confirmé ce mardi qu'il y aura dans "un futur proche" un match amical entre l'Algérie et la France. Le président de la Fédération algérienne de football a également affirmé que la rencontre se disputera chez les champions d'Afrique.

À la fin de la rencontre entre l'Algérie et la Colombie au stade Pierre-Mauroy, le président de la Fédération algérienne de football a sans doute offert une seconde bonne nouvelle aux supporters en plus de la victoire. Kheïreddine Zetchi a confirmé ce mardi qu'il y aura dans "un futur proche" un match amical entre l'Algérie et la France.

"Il y aura très certainement dans un futur proche un match entre l'Algérie et la France. Nous avons très bien discuté avec Noël Le Graët, cette discussion va se poursuivre pour convenir d'une date afin de jouer en Algérie dans l'année prochaine"

Il n'y a eu qu'un seul match dans l'histoire entre la France et l'Algérie. C'était en octobre 2001. La rencontre avait été interrompue après l'envahissement du terrain par des supporters algériens alors que le score était de 4-1 pour la France.