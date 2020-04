Le président de la Fédération française de football enterre la fin de saison

Plus de Ligue 1 ni de Ligue 2, ni même de Ligue féminine et de D1, crise du coronavirus oblige. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football annonce que les rencontres ne reprendront pas. Il écarte aussi le scénario d'une fin de compétition à l'automne.

Les amateurs de fooball ne retrouveront pas le frisson de la compétition cette saison 2019-2020. En réaction au discours du Premier ministre Édouard Philippe, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF) annonce ce mardi dans un entretien au Télégramme que les championnats de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue féminine ne reprendront pas. Même chose pour la D1 et le National.

Quid des montées et des descentes ?

Le président de la FFF prône pour une application stricte du règlement : deux montées de National en D2, la D2 aura deux descentes et deux montées et a fortiori, la Ligue 1 verra également deux descentes et deux montées.

Impossible pour Noël Le Graët d'envisager le moindre match de barrage, tout se basera sur la dernière journée de compétition :

C'est la dernière journée qui comptera pour les équipes européennes, sauf si la Coupe de France, qui est prioritaire, peut se jouer, et si Saint-Etienne l'emporte. - Noël Le Graët

Selon lui, Toulouse et Amiens vont descendre, Lorient et Lens monter, Nîmes barragiste en Ligue 1 serait sauvé et Rennes devrait jouer en Ligue des Champions. Mais c'est la Ligue de football professionnel (LFP) qui aura le dernier mot après un comité exécutif (Comex) :

La LFP doit fixer une date pour son assemblée générale de la mi-mai en Conseil d'administration. Les décisions seront ensuite communiquées à l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui laisse jusqu'au 25 mai aux associations pour faire parvenir leurs critères de classement.

En cas d'arrêt anticipé, l'UEFA a fixé un cadre pour l'attribution des places européennes. C'est le "mérite sportif" qui doit prévaloir, en fonction du classement arrêté au moment de l'interruption.

Jean-Michel Aulas à contre courant

Le président du club de Lyon, Jean-Michel Aulas, martèle lui auprès de l'AFP qu'il fallait "tout faire pour trouver une solution alternative" et terminer la saison. Il explique ne pas avoir "une lecture aussi définitive" des annonces du gouvernement que Noël Le Graët. Pourtant, redémarrer à neuf la saison prochaine permettrait d'activer de nouveaux contrats de droits télévisés plus lucratifs.

Mais ce redémarrage laisserait un doute autour de la Ligue des champions, car l'UEFA prévoit, dans un de ses scénarios, de la terminer en août, selon un document obtenu par l'AFP. La possible tenue de certains matches en août, à huis clos, pourrait permettre à Lyon et au PSG de terminer leur parcours dans cette compétition.