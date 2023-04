Le président du FC Girona à Perpignan pour inaugurer la première penya du club en France

Comme un parfum de Liga dans les Pyrénées-Orientales. Le président du FC Girona, actuellement neuvième du championnat de football espagnol, était à Perpignan ce jeudi. Delfi Geli est venu inaugurer l'unique penya du club hors des frontières espagnoles. "Pour nous c'est un moment fantastique" s'est réjoui l'ancien footballeur international. "Voir des maillots du FC Girona à Perpignan c'est formidable ! C'est une nouvelle dimension pour le club".

"C'est un moment que l'on attendait depuis longtemps" confirme Grégory Caffort, le président de la penya perpignanaise qui compte aujourd'hui une quarantaine de membres. "Avoir la reconnaissance du club, c'est super important. C'est une équipe de haut niveau à une heure de chez nous, mais avec des personnes ultra disponibles. On est fiers de faire partie de la famille". L'inauguration s'est déroulée au bar l'Arena, siège de l'association.

Un rapprochement FC Girona / USAP ?

Lors de sa visite dans les Pyrénées-Orientales, le président du FC Girona s'est également rendu au stade Aimé Giral et s'est entretenu avec le président de l'USAP François Rivière. Un rapprochement à venir entre les deux clubs ? Delfi Geli est resté flou mais affiche malgré tout sa volonté : "Le sentiment d’appartenance au territoire est un lien fort. Nous pouvons travailler là-dessus ensemble. S’additionner c’est gagner non ? Donc tout ce qui nous permet de nous améliorer et de nous ouvrir c’est une bonne chose".

Une prise de contact donc. Delfi Geli n’a par ailleurs pas fermé la porte à la venue de son équipe en Roussillon. Pourquoi pas pour des matches de préparation.