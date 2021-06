Le président du LOSC veut garder Christophe Galtier

"On est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds". A l'occasion ce mercredi de l'inauguration d'une fresque célébrant les 10 ans du titre de champion en 2011, le président du LOSC Olivier Létang a rappelé sa volonté de conserver son entraîneur Christophe Galtier, convoité par Nice.

Il reste un an de contrat avec le LOSC pour Christophe Galtier

Olivier Létang, n'en démord pas, il veut toujours que Christophe Galtier soit sur le banc du LOSC à la reprise du championnat de Ligue 1.

A l'occasion de l'inauguration d'une fresque célébrant les 10 ans du titre de champion de France en 2011, le président du LOSC a voulu réaffirmer la position du club quand au départ pour Nice de son entraîneur champion de France cette saison.

Le club doit être respecté

"Le LOSC n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds", a déclaré Olivier Létang, rappelant que Christophe Galtier avait toujours un an de contrat avec le club et que les négociations avec Nice "évoluent lentement".

Les joueurs lillois doivent reprendre l'entraînement ce lundi 28 juin. Avec ou sans Christophe Galtier ?