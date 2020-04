Le président du Racing Besançon démissionne

Le Racing Besançon change de président. Roland Girard quitte ses fonctions, après trois ans passés à la tête du club de football. En pleine crise sanitaire du coronavirus, il passe la main pour "se consacrer entièrement à ses activités professionnelles" selon un communiqué du club.

Roland Girard était président du Racing Besançon depuis 2017. Il a "dynamisé, développé et professionnalisé le club" selon son successeur. Il restera cependant membre du pôle Sponsoring, marketing et communication.

Claude Cuinet, nouveau président

C'est Claude Cuinet qui a été élu comme nouveau président, en date du 28 avril 2020. Il était administrateur depuis 2017 et connaît bien la planète football. "Il a œuvré à la relance du club de l’ESTAC (Troyes) depuis 1986 avec un résultat que tous les amateurs de football apprécient puisque le club évolue entre la Ligue 2 et la Ligue 1 depuis plus de 15 ans." d'après le communiqué.

Deux nouveaux membres font également leur entrée dans le staff : Jérémy Guyen à la direction sportive et Luc Bruder au développement de la formation des jeunes joueuses et joueurs.

Le Racing Besançon évolue en N3.