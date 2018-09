Strasbourg, France

Avec quatre points en quatre matchs face à des équipes ambitieuses, le Racing fait un début de saison correct, mais le président Marc Keller attend avant de se prononcer sur le véritable niveau de son équipe. "On a fait deux bons matchs contre Bordeaux et Saint-Etienne, où on aurait dû gagner. On doit encore gagner en maturité. L'objectif essentiel c'est le maintien, on espère faire un peu mieux que la saison passée".

Le mercato

Marc Keller est revenu sur le mercato d'été, qui s'est achevé vendredi soir. Au final le Racing a recruté 9 joueurs. Le dossier le plus compliqué a été de trouver un attaquant. Lebo Mothiba le Sud-Africain est arrivé au dernier moment en provenance de Lille.

Marc Keller revient sur la difficulté de recruter un attaquant Copier

Un nouveau contrat de 3 ans proposé à Liénard

Marc Keller est aussi revenu sur le cas Dimitri Liénard. Le chouchou de la Meinau est en fin de contrat en juin et certains supporters ont peur qu'il aille voir ailleurs en fin de saison. Mais le Racing va tout faire pour le conserver promet Marc Keller. Le président du club strasbourgeois a rendez-vous avec l'agent du joueur ce mardi soir. Le club a proposé une prolongation de contrat de 3 ans à Dimitri Liénard. Les deux parties cherchent à trouver un accord.

Marc Keller ne veut pas perdre Dimitri Liénard Copier

La Meinau rénovée au plus tard mi-2023

Le gros dossier sur le bureau de Marc Keller, c'est évidemment la rénovation du stade de la Meinau. L'objectif c'est de porter sa capacité à 32 ou 33 000 places. Un accord a été trouvé avec les collectivités locales pour le financement. La Région Grand Est (20 millions), le département (10), l'Eurométropole (20) et la ville de Strasbourg (10) vont apporter 60 millions d'euros, le club 40 millions. Le président du Racing a dévoilé les prochaines échéances dans ce dossier. Les travaux d'agrandissement pourraient débuter mi-2020 et s'achever mi-2023.

Les travaux de rénovation de la Meinau devraient débuter mi-2020 et s'achever mi-2023. Copier

Beaucoup de grands clubs français sont passés sous pavillon étranger : évidemment le PSG qatari, Monaco est détenu par un Russe, Marseille et Bordeaux appartiennent à des Américains. Mais pour Marc Keller, un projet alsacien ambitieux est viable au Racing.

Marc Keller croit en la force d'un projet alsacien pour le Racing Copier

Le Club Foot Racing avec Marc Keller est à réécouter sur note site internet et sur la page facebook de France Bleu Alsace.