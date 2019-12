Le président du Racing, Marc Keller, n'exclut pas quelques départs lors du mercato

Strasbourg, France

Alors qu'il partira en vacances aux Etats-Unis après avoir passé Noël en Alsace, Marc Keller nous a reçu dans son bureau à la Meinau ce lundi après-midi. Il dit être un président "heureux". Le club strasbourgeois, 11e de Ligue 1, compte 27 points, son meilleur total à mi-championnat, depuis son retour dans l'élite du foot français il y a deux ans et demi.

Bilan : "un début de saison perturbé par tous les changements"

"Après la victoire en coupe de la Ligue, il a fallu préparer l'Europa League avec les tours préliminaires. Ce qu'on fait Saint-Etienne et Rennes en 90 jours, nous on l'a fait en 40 jours. Entre le 25 juillet et le 1er septembre, on a été très sollicité. On a eu un début de saison perturbé par tous ces changements et finalement, l'équipe n'a jamais lâché. On termine avec 27 points, ce qui est plutôt un bon score. L'objectif est toujours le même avec notre budget, qui est de 45 millions d'euros, c'est de se maintenir et de finir le mieux possible".

Mercato : "pourquoi pas le départ d'un joueur qui est très sollicité si on a une proposition importante"

"Nous avons un effectif sérieux qualitativement et quantitativement mais on est toujours ouvert pour renforcer l'équipe si on peut. A priori, il pourrait y avoir un ou deux départs sur des joueurs qui ne jouent pas. Pourquoi pas un départ d'un joueur qui est très sollicité si on a une proposition importante. On ne l'a pas fait en juillet et en août parce qu'on voulait absolument se qualifier pour la coupe d'Europe".

Prolongation de Thierry Laurey : "pas encore de discussions"

"On n'a pas encore discuter de ça parce qu'on a eu plusieurs semaines très compliquées avec des matchs tous les trois jours. On fera le point tranquillement prochainement comme on l'a toujours fait avec Thierry".

L'agrandissement du stade : "le projet est lancé"

"L'Eurométropole a reçu 43 candidats architectes intéressés pour la rénovation du stade et un jury a délibéré vendredi dernier pour en retenir cinq. En juillet, la collectivité choisira le lauréat donc le projet est lancé. Et on travaille aussi sur le centre d'entrainement des pros qui va coûter environ 9 à 10 millions d'euros. La moitié sera investie dès avril afin de récupérer en octobre deux terrains et demi hybrides pour offrir de meilleurs conditions d'entrainement aux joueurs".