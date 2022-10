Le Président du SM Caen Olivier Pickeu invité ce lundi soir dans Allo Malherbe

Le président du SM Caen Olivier Pickeu sera dans nos studios ce lundi au surlendemain de la lourde défaite de son équipe à Laval (4-0).

Si le club de foot normand était dans le dur depuis plusieurs semaines (Deux victoires sur les sept dernières journées avant le déplacement en Mayenne), peu de supporters pressentaient une telle déroute.

Venez poser vos questions ou partager votre analyse ce lundi soir de 18h10 à 19h et échanger avec le président Malherbistes. Vous pouvez aussi intervenir via les réseaux sociaux et le Hastag #AlloMalherbe ou via notre Facebook Live.

Allo Malherbe à suivre en direct ici ce lundi soir

