Le président du Stade Malherbe Olivier Pickeu lourdement sanctionné

Olivier Pickeu devra rester en tribune pendant plus d'un mois. Le président du Stade Malherbe Caen a été sanctionné par la commission de discipline de la ligue de football professionnel (LFP) ce mercredi soir. On lui reproche son comportement à la mi-temps du match de Ligue 2 opposant Caen à Amiens (3-1), samedi dernier. Le patron du club rouge et bleu est allé dire au corps arbitral ce qu'il pensait de leurs décisions prises en première période notamment le penalty sifflé pour une main de Romain Thomas (repoussé par le gardien normand Anthony Mandrea) et le penalty oublié, selon les dirigeants malherbistes, dans une action qui a suivi ce fait de jeu.

Suspendu jusqu'au 22 octobre

L'instance disciplinaire du foot professionnel a eu la main lourde à l'encontre d'Olivier Pickeu. Elle a décidé de le suspendre 4 matchs, dont 2 par révocation de sursis. La sanction prend effet immédiatement. Le président du SMC est ainsi interdit de banc de touche, de vestiaires d'arbitres et de toutes fonctions officielles jusqu'au 22 octobre et la réception de Rodez au stade Michel d'Ornano pour le compte de la 13e journée du championnat de France de Ligue 2.