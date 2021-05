Le président du TFC et les 19 autres clubs de Ligue 2 opposés à la refonte du championnat

Ils demandent à ne pas tout faire dans la précipitation. Tous les présidents des clubs de Ligue 2 co-signent ce lundi un communiqué commun pour s'opposer au projet de réforme du championnat porté par la Ligue Professionnelle de Football, la LFP.

La Ligue prévoit en effet de faire passer la Ligue 1 de 20 à 18 clubs d'ici la saison 2022-2023, une manière de concentrer davantage les droits télé. Plusieurs grands clubs se sont déjà positionnés en faveur de cette réforme.

Une grande majorité en revanche, composée de clubs plus modestes de Ligue 1 et des clubs de Ligue 2 voit ce nouveau système d'un mauvais œil. Damien Comolli et ses confrères souhaitent en effet "une réflexion beaucoup plus approfondie" sur le projet. "Les arguments développés, l'absence d'informations précises sur les positions des diffuseurs à notre égard sur la saison prochaine, et la méthode employée ne permettent pas dans des délais aussi courts à l'ensemble des clubs de L2 de se déterminer" peut-on lire dans le communiqué que s'est procuré l'AFP.

Une réunion ce mardi

Le communiqué a de plus été publié à la veille d'une journée décisive pour l'avenir du projet. Le collège des présidents de Ligue 1 se réunit en effet dans la matinée ce mardi, avant celui des présidents de Ligue 2 dans l'après-midi. Une assemblée générale de la LFP est ensuite prévue le 3 juin, avant d'attendre la décision de la Fédération française de football.