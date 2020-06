Le président historique de l'AJ Auxerre, Jean-Claude Hamel est mort

Une figure historique de l'AJ Auxerre s'est éteinte. Jean-Claude Hamel est mort à l'âge de 90 ans. Le club icaunais l'a annoncé ce mardi. Son président historique de 1963 à 2009 est décédé. Le club s'est dit endeuillé "par la perte de l’un des plus grands dirigeants du sport Français et présente ses plus sincères condoléances à sa famille."

Jean-Claude Hamel est devenu le président de l'AJ Auxerre en 1963. Sous sa présidence, Guy Roux est devenu entraîneur et l'AJA a remporté quatre Coupe de France et le titre de champion de France de Ligue 1 en 1996.