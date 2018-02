Caen, France

Le président du SM Caen ne s'était pas exprimé sur l'affaire depuis qu'elle était sortie dans la presse en début de semaine. A Metz, mercredi, l'occasion lui était offerte mais il avait préféré éviter les micros. Pas à Guingamp, hier soir. Jean-François Fortin a pris soin de quitter le Roudourou en passant par la zone mixte. Une interview d'Olivier Duc.

Olivier Duc : Jean-François Fortin, que pensez-vous du résultat du soir, ce match nul contre Guingamp (0-0) ?

Jean-François Fortin : Je suis satisfait du résultat. L'équipe a fait un match tout à fait correct. Les scores des autres équipes nous conviennent bien aussi. Par rapport à ceux qui étaient proches de nous ou derrière nous, on prend un point de plus. La performance et le résultat me conviennent. C'est somme toute assez logique.

OD : Le Stade Malherbe conclut une bonne semaine avec la victoire contre Nantes, la qualification en quart de finale de Coupe de France et ce nul à l'extérieur.

JFF : Oui, ça fait une très belle semaine. Je dois vous avouer que j'avais peur en deuxième mi-temps que la fatigue se ressente un peu. On a quand même joué 120 minutes en milieu de semaine. Peut-être que sur la fin on a un peu plus subi mais je trouve ce match nul équitable.

J-F. Fortin : "J'ai eu Jacky Rihouet au téléphone !"

OD : Cette semaine, on a beaucoup parlé de l'actionnariat, de la présidence avec des questions autour de Jacky Rihouet, d'une sorte de putsch...

JFF : On est dans une société ou les rumeurs partent... Je peux vous assurer d'une chose : j'ai eu Jacky Rihouet et d'autres au téléphone. On peut avoir sur certains sujets des opinions différentes, c'est la démocratie, et c'est normal, mais de là à parler de putsch, je peux vous assurer qu'il n'en est pas question du tout.

OD : Vous êtes embêter par ces fuites ? Il n'y a pas de problème en coulisses ?

JFF : C'est ça qui est embêtant. Non, il n'y a pas de problème. Sur tel ou tel sujet, on peut avoir un avis différent. Je dirige une entreprise, en comité de direction, on peut avoir des avis différents sur des stratégies à mener, des directions à prendre. Si à chaque fois qu'on évoque des divergences, il devait y avoir un putsch, ce serait dramatique. Je regrette ces rumeurs qui partent. J'ai discuté encore hier avec des personnes qui ont été évoquées par ces rumeurs, il n'y a rien du tout.

OD : Vous avez attendu plusieurs jours avant de vous exprimer...

JFF : Vous ne savez pas trop comment réagir dans ces cas là. Est-ce que vous communiquez devant la presse ou non ? Ca pourrait continuer d'alimenter la polémique. Ce soir, j'y était préparé en passant devant vous mais en toute décontraction.

J-F. Fortin : "C'est séduisant d'être à la tête d'un club de L1 qui se porte bien."

OD : Le club se porte plutôt bien, vitre situation à sa tête doit être source d'envies...

JFF : Oui et c'est normal à partir du moment ou le Stade Malherbe est depuis quelques années sur une phase ascendante, dans tous les domaines. Sur le plan financier, le club se porte bien. Sur le plan sportif, on ne va pas faire la Champions' League et de toute façon, on ne l'avias pas prévu. Le but c'est de durer en Ligue 1 le plus longtemps possible. Cela dit, je prends des précautions mais au moment où je vous parle, on devrait réussir à valider notre cinquième saison de suite en Ligue 1, ce qui ne s'est pas produit depuis de nombreuses années. On est en 1/4 de la coupe de France, notre équipe de U19 est toujours en lice en Gambardella en ayant éliminé le PSG, et grâce à nos résultats, on améliore chaque année la qualité du stade d'Ornano notamment l'hospitalit, les salons. Il y a aussi la question du centre d'entrainement. Cela a été l'une des faiblesses du SMC pendant des années. Si on a la prétention de vouloir durer en ligue 1, il faut bien sûr améliorer nos infrastructures et c'est ce qu'on fait depuis quelques années.

OD : Le fait que la mariée soit plus belle, ça suscite des convoitises en interne ?

JFF : Honnêtement, je vous assure que je vous dis la vérité : c'est sûr que ça doit être plus séduisant d'être à la tête d'un club de Ligue 1 qui se porte bien plutôt qu'à celle d'un club qui descend en Ligue 2 à la fin de la saison. J'ai connu ça plusieurs fois. Encore une fois, je vous l'assure : sauf évènement qui n'existe pas à l'intérieur du Stade Malherbe aujourd'hui, il n'y a pas de problème au sein du club.