Le président Jean-Marc Ettori affirme que plus de 25 entraîneurs ont postulé pour venir au Tours Football Club

A en croire Jean-Marc Ettori, le Tours Football Club, dernier de ligue 2, a l'embarras du choix pour recruter un nouvel entraîneur. Le président du TFC affirme avoir été contacté par 25 candidats. Il dit avoir des difficultés à choisir entre cinq d'entre eux, car "c'est la dernière cartouche".

On peut donc être dernier du championnat de ligue 2 et susciter l'envie d'entraîneurs potentiels. C'est en tous cas ce qu'affirmait le président du Tours Football Club, mercredi 25 octobre, juste après l'exploit du TFC, qui s'est qualifié pour les 8èmes de finale de la coupe de la ligue en battant Nantes, 3 buts à 1.

Jean-Marc Ettori affirme avoir reçu plus de 25 candidatures d'entraîneurs candidats pour intégrer le club, malgré les difficultés actuelles (aucune victoire et seulement deux points marqués en 12 journée de ligue 2).

Le président du TFC affirme qu'il a conscience qu'une erreur de casting serait lourde de conséquence

"Je me réveille à 4H du matin, en me disant qui est le meilleur, celui-ci ou celui-là. C'est pas facile de choisir, d'autant plus que je suis quasiment seul...mais au moins comme ça, si je fais une bêtise, j'assumerais et je n'en voudrais à personne"