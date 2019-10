Grenoble le prochain adversaire de l'AJA est invaincu depuis six matches

Auxerre, France

Un seul petit point sépare l'AJA de Grenoble au classement de Ligue 2. Un seul point mais quatre places de différence. L'AJA est 7e avec 16 points, Grenoble Foot 38 11e avec 15 points. La place des Grenoblois au classement, dans "le ventre mou" s'explique tout d'abord par un début de saison mitigé, les supporters isérois ont dû attendre le 9 septembre pour voir la première victoire de leur équipe cette saison, le 13 septembre à Niort (1-0). Une place au classement qui s'explique aussi par leur six matches nuls.

Une défense très solide

La dernière défaite des hommes de Philippe Hinschberger remonte au 23 août, défaite 3-1 au Havre lors de la 5e journée de Ligue 2. Les Grenoblois n'ont encaissé qu'un but lors des cinq derniers matches, trois buts lors des six dernières rencontres. Ils n'ont perdu qu'à deux reprises depuis le début du championnat, lors de la 2e journée au stade des Alpes contre Ajaccio (0-1) et au Havre lors de la 5e journée (3-1). Les Grenoblois vont tenter à l'Abée Dechamps de poursuivre leur série d’invincibilité et d’enchaîner un septième match sans défaite. l'AJA est sur une série de trois matches sans défaites, la dernière défaite des Auxerrois remontent au 20 septembre lors du derby contre l'Estac (1-2).