Le programme de l'AJA cette semaine avant la réception de Caen

Auxerre, France

L'AJA a reculé à la 13e place de Ligue 2. Un recul au classement après un nul et deux défaites. Un seul point pris lors des trois dernières rencontres, aucun but marqué, cette semaine l'AJA doit trouver les ressources pour vite reprendre sa marche en avant et renouer avec la victoire.

Le programme des entraînements de l'AJA cette semaine

Lundi : deux entraînements à 10h et 16h

Mardi : un entraînement à 10h

Mercredi : entraînement à 10h et 16h

Jeudi: entraînement à 16h

Vendredi: 14e journée de Ligue 2 : AJA-Caen à suivre en direct sur France Bleu Auxerre

Samedi : un entraînement à 10h30

Dimanche : Repos