Le programme du 7ème tour de la Coupe de France de football ce week-end

16 clubs du Nord et du Pas-de-Calais sont engagés à ce stade de la compétition, qui voit l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Avec notamment un derby entre Lens et Boulogne.

Nord-Pas-de-Calais, France

Qui va succéder au Stade Rennais, vainqueur de la Coupe de France 2019 ? 176 équipes disputent dans toute la France ce 7ème tour, avec l'entrée en lice à ce stade des clubs de Ligue 2. Les clubs de Ligue 1, dont le LOSC, débuteront la compétition en 32ème de finale au mois de janvier.

Parmi les affiches qui concernent des clubs du Nord et du Pas de Calais, il y aura un derby entre Lens (Ligue 2) et Boulogne (National), samedi à 15h au stade Bollaert. Valenciennes (Ligue 2) se déplace à Saint Maximin (Regional 2) dans l'Oise, dimanche à 14h et ce soir à 20h, Dunkerque (National) se déplace sur la pelouse du Havre (Ligue 2).

Le programme des matchs

Vendredi à 20h : Le Havre (L2) - Dunkerque (N)

Samedi à 14h : Noeux (R1) - Bastia-Borgo (N)

à 17h : Lens (L2) - Boulogne (N)

Gonfreville (N3) - Le Touquet (N3)

Cambrai (R1) - Quevilly Rouen (N)

Dimanche à 14h : Lumbres (R2) - Grande Synthe (N3)

Saint-Omer (R1) - Dieppe (N3)

Tourcoing (R1) - Calais Pascal (R2)

Marcq (N3) - Croix (N2)

Prix-lès-Mezières (N3) - Wasquehal (R1)

Saint Maximin (R2) - Valenciennes (L2)

Gravelines (R1) - Rouen (N2)