Le programme du huitième tour de la Coupe de France pour les clubs du Nord et du Pas-de-Calais

Nord-Pas-de-Calais, France

C'est le dernier tour de la coupe de France avant l'entrée en lice des grosses cylindrées de la Ligue 1 début janvier. Pour ce 8e tour de la compétition, sept clubs du Nord et du Pas-de-Calais en encore en lice. Valenciennes et Lens, les deux représentants de la Ligue 2, joueront respectivement à Tourcoing et à Dieppe ce dimanche.

Les affiches

Samedi 7 décembre

Saint-Quentin (N2) - Grande-Synthe (N3) à 17 heures

Croix (N2) - Entente Sannois Saint-Gratien (N2) à 18 heures

Dimanche 8 décembre

Senlis (R1) - Le Portel (N3) à 13h30

Reims Saint-Anne (R1) - Dunkerque (N1) à 13h30

Dieppe (N3) - Lens (L2) à 13h45

Tourcoing (R1) - Valenciennes (L2) à 15 heures