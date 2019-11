Le programme du septième tour de la Coupe de France en Ligue de Bretagne

Région Bretagne, France

La coupe de France restera-t-elle en Bretagne ? A cette heure, et en attendant l'entrée en lice du Stade Brestois et du Stade Rennais, tenant du titre, seize clubs de la ligue de Bretagne peuvent encore rêver. Tous disputent leur rencontre du septième tour ce weekend.

Lorient (L2) - Guingamp (L2)

Déjà un choc ! Les deux plus grands clubs bretons engagés s'affrontent pour leur entrée en lice. Lorient, deuxième de Ligue 2, reçoit Guingamp, septième. A eux deux, ils pèsent quatre demi-finales et une victoire depuis 2014.

Après s'est réveillé en battant tranquillement Niort (4-1) lors de la dernière journée de Ligue 2, le FC Lorient cherchera à enchaîner, en espérant que les changements attendus dans le onze ne perturbent pas l'équilibre de l'équipe comme cela avait été le cas à la mi-août, en coupe de la Ligue contre Le Mans.

En championnat, les Guingampais Merghem et Pelé (en blanc) s'étaient imposés au Moustoir, contre le FC Lorient de Le Fée © Maxppp - Nicolas Créach / Le Télégramme

De son côté, En Avant Guingamp rêve de faire le même coup qu'en championnat, quand il l'avait emporté dans les dernières secondes de jeu. Lui aussi va remanier son onze puisque quatre titulaires en puissance sont en sélection (Pierrot, M'Changama, Pallun et Phiri), trois sont blessés (Eboa Eboa, Caillard et Ba) et deux suspendus (Valdivia et Rodelin.)

Samedi à 17 heures 30, en direct sur France Bleu Breizh Izel.

Betton (R3) - Concarneau (N)

Le "petit poucet" breton fera-t'il tomber celui qui s'était fait une spécialité de bouleverser la hiérarchie en coupe de France ?

Betton, co-leader de sa poule Régional 3, s'est offert ce match de gala en allant se qualifier au tour précédent chez une équipe hiérarchiquement supérieure (Bourg-Blanc).

Cette fois-ci, la marche sera haute. Cinq niveaux séparent le C.S. Betton de l'US Concarnoise, spécialiste breton de l'épreuve. Cinq fois lors des six dernières éditions, les Thoniers ont atteint les 32e de finale.

Samedi à 18 heures

Theix (R2) - Red Star (N)

C'est un des matchs à suivre de ce week-end ! Le modeste club de Theix Noyalo atteint le septième tour pour la deuxième année consécutive. Cette année se dresse face à eux une légende : le Red Star, cinq fois vainqueur de l'épreuve. Club phare du football d'entre-deux guerres, les audoniens évoluent aujourd'hui en National.

Christophe Knittel, Président de l'Avenir Theix-Noyalo : On attend autour de 2000-2500 personnes. On espère remplir le stade, on a beaucoup communiqué dans la commune et aux alentours. Toute l'équipe de foot est mobilisée, les jeunes vont accompagner les joueurs sur la pelouse et le bagad de Theix sera présent pour apporter une ambiance bretonne à cette rencontre !

Pour le sportif, cela reste compliqué, même si le coach Anthony Bastide espère que "la magie de la Coupe de France" opérera pour transcender ses joueurs : "On prépare ça avec l'espoir que c'est possible dans un premier temps, et on aura la conviction que ça l'est au coup d'envoi. Les joueurs sont tous des compétiteurs, la Coupe de France, sur un match on a déjà vu ça ! En face, tous les joueurs sont plus forts, dans tous les domaines, ils sont mieux préparés, mais on doit convaincre nos joueurs que malgré ça, c'est possible !"

Samedi à 16 heures 30 au stade de Brestivan. Places à 5€, gratuit pour les moins de 13 ans.

Egalement à suivre :

US Montagnarde (R1) - Saint-Brieuc (N2), samedi à 18 h.

Dinan-Léhon (N3) - Stade Pontivyen (N3), samedi à 18 h.

Châteaubriant (N3) - T.A. Rennes (N3), samedi à 18 h.

Guichen (N3) - Saint-Pierre de Milizac (R1), dimanche à 14 h.

CEP Lorient (R1) - Plabennec (N3), dimanche à 14 h.

Le Rheu (R1) - Paimpol (R1), dimanche à 14 h.