Le projet de musée du foot de Jœuf officiellement lancé

La première assemblée de l'association du musée du foot se tenait ce mercredi à Jœuf, ville natale de Michel Platini. Il prendra place dans les locaux de l'ancien collège Maurice Barrès et mettra l'accent sur l'apport au football français de l'immigration et du monde ouvrier.

Quelle ville mieux que Jœuf pouvait accueillir le futur musée du football français ? La cité natale de Michel Platini dans le Pays-Haut abritera bientôt un grand musée dédié aux légendes du ballon rond tricolore. L'association chargée de porter ce projet s'est officiellement réunie pour la première fois mercredi. Le musée sera aménagé sur 800m2 environ, dans les locaux du collège Maurice Barrès, vide depuis le départ des élèves vers un nouvel établissement à Homécourt et d'ailleurs situé juste à côté du "complexe sportif Platini".

Platini, Kopa, Zidane

"C'est un projet que nous avons depuis déjà un certain temps" explique Michel Keff, ami de Michel Platini, vice président de la Ligue Grand Est de foot et qui compte parmi les porteurs du dossier. Ce musée devait au départ être entièrement dédié à l'enfant du pays et ancien N°10 des bleus, mais il prendra une dimension plus globale, autour de l'apport au football français de l'immigration et du monde ouvrier. "Ceux qui sont arrivé dans les mines du Nord, ici dans la sidérurgie, ou encore l'immigration nord-africaine" détaille Michel Keff. Ainsi, trois légendes symbolisant ce lien seront particulièrement mis à l'honneur : Raymond Kopa, Michel Platini et Zinedine Zidane. Le musée intégrera des pièces de collection mais ses promoteurs veulent résolument l'ancrer dans la modernité, "en faire quelque chose de vivant", avec l'apport des nouvelles technologies du numérique. Le bâtiment abritera également les bureaux du district de foot de Meurthe-et-Moselle et ceux du VOFC (union de Jœuf, Homécourt et Auboué).

2024 avec un évènement spécial ?

Le projet a le soutien de la mairie de Jœuf et de son maire André Corzani. Il est estimé à environ un million d'euros et Michel Keff espère pouvoir en couper le ruban au printemps 2024 avec un évènement exceptionnel "que Michel Platini nous prépare". On se souvient de l'opposition de prestige opposant l'ASNL à la Juventus Turin pour les 100 ans du club de Jœuf en 2009. Que nous réserve l'ancien patron de l'UEFA cette fois ? "Je n'en sait pas plus moi même !" assure Michel Keff.