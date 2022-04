Le propriétaire de l'OGC Nice Jim Ratcliffe veut racheter Chelsea

Le propriétaire de l'OGC Nice Jim Ratcliffe serait sur le point de racheter le club de Chelsea. Le Britannique affirme au journal britannique The Times avoir transmis une offre pour racheter les parts de Roman Abramovich. Un accord pourrait être trouvé dans le week-end.

C'est une déclaration qui a de quoi faire trembler les supporters du Gym. Propriétaire de l'OGC Nice depuis août 2019, Jim Ratcliffe affirme ce vendredi au journal britannique The Times avoir transmis une offre pour racheter le club de Chelsea, mis en vente par son propriétaire russe Roman Abramovich, proche de Vladimir Poutine et dans la tourmente depuis le début de la guerre en Ukraine.

Un accord pourrait être trouvé dans le week-end

"Nous avons fait une offre ce matin. Nous sommes la seule candidature britannique. Nos motivations sont simplement d'essayer de créer un très beau club à Londres," explique celui qui a fait fortune dans la pétrochimie avec son entreprise Ineos. L'offre transmise serait de 4,8 milliards d'euros, un montant astronomique, et un accord pourrait être trouvé dès ce week-end selon les médias britanniques. Jim Ratcliffe se dit prêt à investir deux milliards d'euros sur dix ans afin de développer Chelsea. Avant de devenir propriétaire de l'OGC Nice, le Britannique avait déjà tenté de racheter le club londonien en 2019.

Quid de l'OGC Nice ?

Ce rachat a de quoi interroger sur la stratégie d'Ineos avec l'OGC Nice. Racheté en 2019 pour un peu plus de 100 millions d'euros, le Gym pourrait alors se retrouver comme club satellite de la galaxie Ineos, à l'image de Lausanne Sport, autre club détenu par Ineos, qui voit arriver depuis deux saisons de nombreux Aiglons en prêt et dont la stratégie sportive interpelle. Bon dernier de première division suisse, Lausanne Sport devrait redescendre en D2, deux ans après sa montée.

Lancés dans une fin de saison passionnante, les Aiglons vont devoir rester concentrer sur le terrain et suivre à distance une vente qui pourrait donc se décanter dans les prochaines heures. Le Daily Mail indique qu'en plus de l'offre XXL de Ratcliffe, le propriétaire des Lakers (basket) et des Dodgers (baseball) serait lui aussi un candidat crédible au rachat de Chelsea.