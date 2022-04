Le propriétaire du GYM Jim Ratcliffe rassure : "nous continuerons de prendre soin du club"

Jim Ratcliffe sera-t-il le prochain propriétaire du club anglais de Chelsea ? Rien n'est acté, loin de là tant la concurrence est féroce mais le milliardaire britannique confirme avoir fait une offre pour le racheter à Roman Abramovitch, le propriétaire russe actuel contraint de vendre. Si les sommes assez folles évoquées, de près de 5 millliards d'euros semble astronomique, l'info inquiète aussi les supporters azuréens. Quel avenir pour le GYM, racheté 100 millions d'euros en 2019 et qui pourrait par exemple devenir un simple club satellite de la galaxie Ineos dans l'ombre du grand Chelsea, comme l'est le club de Lausanne Sport aujourd'hui en Suisse ? Le boss a tenu à rassurer tard vendredi soir via un communiqué.

"Ceci ne diminue en rien notre engagement envers le Gym"

Jim Ratcliffe le jure : "nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir". Et ajoute : "Je vis à proximité de Nice et je reste totalement immergé et engagé dans le succès du club. Et je suis ravi que, sous la conduite de Christophe, nous ayons atteint la finale de la coupe. J’y serai avec l’ambition que nous soulevions ce trophée." Le boss termine en citant une nouvelle fois le coach Christophe Galtier et en rappelant son objectif de "nous voir jouer en coupe d'Europe la saison prochaine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Tout devrait aller vite, mais rien n'est encore fait

Malgré ses déclarations certains supporters espèrent sans doute qu'un concurrent rafle la mise en Angleterre à sa place. Selon plusieurs médias britanniques, l'américain Todd Boehly serait en bonne position, lui qui est déjà co propriétaire du club de baseball mythique des Los Angeles Dodgers.