Le PSG a rendez-vous dans l'enfer de la Turk Telekoom Arena

Paris, France

Porter des boules quies dans la Turk Telekom Arena peut sauver vos tympans. 52 000 fans de Galatasaray sont attendus, ce mardi, pour la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Ambiance bouillante en perspective. Après son large succès face au Real Madrid, pour la première journée de compétition européenne, Paris doit absolument éviter le piège turc.

Un stade en ébullition

Le public turc est l'un des plus fervents au monde. Il suffit de voir l’accueil réservé par les supporters de Galatasaray à l'arrivée de Falcao cet été. L'attaquant colombien a quitté Monaco pour Istanbul et plus de 20 000 fans l'attendaient à son arrivée à l'aéroport. Ils ont fait énormément de bruit, mais rien en comparaison à ce qui attend les Parisiens dans la Turk Telekom Arena. "Une ambiance de fou", souri Éric Rabésandratana, consultant football pour France Bleu Paris. "Les gens sont là pour faire la fête, c'est une ambiance incroyable".

C'est pour ça qu'on joue au football, quand on devient professionnel, on a envie de jouer dans des stades comme ça, donc ça va être quelque chose de magique pour les Parisiens, savoure Éric Rabésandratana

Encore plus bruyant qu'à Belgrade

Les Parisiens vont donc se retrouver dans une enceinte entièrement dévouée à l'adversaire, ce n'est pas vraiment une nouveauté quand les Rouges et Bleu jouent à l'extérieur, mais là, c'est un cran au-dessus. "Même si l'an dernier, le PSG est allé jouer à l'Étoile Rouge de Belgrade, dans une ambiance de feu, là il y a quasiment deux fois plus de monde, ça va être une très très grosse ambiance", explique Éric Rabésandratana. Une atmosphère qui ne doit pas perturber le Paris Saint-Germain, en quête d'un second succès en Ligue des champions.