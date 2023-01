Le PSG à Rennes avec la MNM

On ne sait pas si il faut que Christophe Galtier fasse un voeux pour que cela porte chance à son PSG mais si tout se passe bien le club de la capitale va retrouver dimanche soir sa MNM. Mbappé, Neymar et Messi sont attendus en Bretagne pour le choc face à Rennes (4e).

Lors de son point presse d'avant-match, Christophe Galtier a annoncé qu'après 10 jours de vacances et 3 jours d'entraînement Kylian Mbappé est opérationnel : "Il a bien récupéré et est prêt à jouer, comme Achraf Hakimi. J’avais échangé dès son retour de la Coupe du monde sur son ressenti, mais il ne me semble pas marqué par la déception de ne pas avoir remporté ce trophée. Il s’entraîne comme un grand professionnel."

Rentré jeudi, Kylian Mbappé a donc repris l'entraînement avec son champion du monde de coéquipier. Les retrouvailles "se sont très bien passées" selon Christophe Galtier.

Retour de Sanches, mais toujours pas de Verratti

Pour ce déplacement à Rennes, où le PSG se fait souvent bouger sportivement, 21 joueurs sont du voyage. On note la présence dans l'effectif parisien de Renato Sanches absent depuis la reprise à cause d'une contusion à la cuisse.

En revanche, Marco Verratti est encore forfait (blessé à la cuisse droite). Le club ne donne aucune date de reprise d'entraînement pour le milieu de terrain italien. Presnel Kimpembe qui souffre d'un tendon d'achille devrait reprendre la course "dans les prochains jours" annonce le club. Enfin Nuno Mendes, blessé à une cuisse depuis la coupe du monde, va "effectuer son retour à la compétition la semaine prochaine."